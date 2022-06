Mitgekocht: Wenn die Mama eine Kohlrabi-Suppe macht ...

In Zeiten wie diesen freut man sich über herzhafte, gschmackige Gerichte, die nicht viel kosten. Also haben wir die Mama gefragt. Und die hat für uns (und für den Papa) gleich den Herd angeworfen. Das Ergebnis war einfach wunderbar - halt so, wie es als Kind auch schon geschmeckt hat.

SN/psg Papa, Mama, Suppe.

In unserem Podcast "Mitgekocht" schauen wir jede Woche den Profis der heimischen Küchenzunft über die Schultern. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.