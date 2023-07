Die Altstadt als große Popbühne: Als 25.000 Fans auf dem Residenzplatz rockten

Podcast: Salzburger Popcast

Die SN-Redakteure und Szenekenner Bernhard Flieher, Clemens Panagl, Florian Oberhummer und Robert Innerhofer wollen mit ihrem "Salzburger Popcast" die Popwelt in all ihren Schattierungen von A bis Z beleuchten. Dabei wird inhaltlich ein starker Fokus auf Salzburger Lokalkolorit gelegt. Neben dem Format der Dreier-Conférence kommen für einige Folgen auch Experten, Musiker, Kulturschaffende und Konzertveranstalter zu Wort. Begleitend zu den jeweiligen Folgen werden Playlists erstellt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.