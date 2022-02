Auf den Spuren der Tempelritter in Salzburg

Haben die Templer am Kapuzinerberg gewirkt? Wurde in Salzburg im Jahr 1292 über die Zukunft des Ordens entschieden? Und wie ist das Templerkreuz in der Getreidegasse Nr. 3 zu deuten? In dieser Podcastfolge begeben wir uns mit Forschenden auf Spurensuche.

Podcast "schattenorte"

Viele Mythen ranken sich um die Tempelritter - also jenen mittelalterliche Ritterorden, der im 14. Jahrhundert zerschlagen wurde. Hat es in Salzburg 1292 eine Synode gegeben, in der über die Zukunft des Ordens diskutiert wurde? Was hat die Johanneskapelle am Imberg damit zu tun? Und wie ist das Templerkreuz in der Getreidegasse zu deuten? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in dieser Podcastfolge nach und dafür begleiten wir Historikerin Birgit Brenner, Rechtshistoriker Daniele Mattiangeli und den Forensiker Jan Cemper-Kiesslich, die noch mitten in den Untersuchungen stecken, bei ihrer Arbeit.

SN-Podcast "Schattenorte"

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es Wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.