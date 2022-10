Schattenorte: Der Mythos Jakob Koller - Als der Teufel Salzburg heimsuchte

Wo versteckte sich Jakob Koller? Bis heute sucht man eine Antwort. Sein Mythos reicht bis in den Lungau, wo noch heute die Mauern des Galgens zu sehen sind.

Bis heute weiß niemand, wie Koller - bekannt als der Zauberer Jackl - tatsächlich ausgehen hat. Bis heute ist nicht klar wohin er 1679 plötzlich verwand. Und bis heute wird die Geschichte des vermeintlichen Zauberers in Liedern, Gedichten, Theaterstücken und Filmen immer wieder nacherzählt. Eines ist jedoch anhand von Verhörprotokollen und Gerichtsaufzeichnungen belegt: Zwischen 1677 und 1679 fand die größte Hexenverfolgung in der österreichischen Geschichte statt.

SN/landesarchiv salzburg Das„Gültiges Examen“ stand für eine Folterandrohung. Es wurde nach der Verhaftung von Barbara Koller, der Mutter des Zauberer Jackls am 10. Jänner 1675 verfasst.

Sie gipfelte in einem der größten und blutigsten Hexenprozesse in Europa - und das alles geschah auf Salzburger Boden. In dieser Zeit wurden 138 Menschen festgenommen, oft stundenlang gefoltert, verhört und schließlich hingerichtet. Ein Großteil war jünger als 21 Jahre, 56 von ihnen zwischen neun und 16 Jahren alt. Die meisten davon fanden den Tod an der Richtstätte am Waagplatz in der Stadt Salzburg.

SN/boschner Historiker Peter Klammer steht auf den Überresten eines über 300 Jahre alten Galgens. Die ehemalige Richtstätte ist noch heute in St. Andrä zu besichtigen

Einige wenige vermeintliche Hexen und Zauberer verbrannten jedoch 120 Kilometer weiter südlich auf dem Scheiterhaufen. Auf dem Passeggen, einer kleinem Hügel entlang der B95 zwischen Mauterndorf und Tamsweg - auf dem Gemeindegebiet von Sankt Andrä - steht etwa 340 Jahre später der ehemalige Lungauer Lungauer Geschichtslehrer Peter Klammer.

” Bild: SN/robert ratzer Gerhard Ammerer, Historiker „Es hieß damals, dass Jakob Koller der Teufel in Person sei.“

