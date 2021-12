"Ins Feuer werf' ich dieses Buch": Als in Salzburg und Thalgau hunderte Bücher brannten

Der dunklen Geschichte Salzburgs auf der Spur: Im Jahr 1938 wurden auf dem Residenzplatz in der Landeshauptstadt und auf dem Schörghubbühel in Thalgau insgesamt mehr als 2000 Bücher vernichtet.

Podcast "schattenorte"

"Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen", schrieb Heinrich Heine bereits 1821. Nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland im Jahr 1938 fanden die beiden groß angelegten öffentlichen Bücherverbrennungen des heutigen Österreichs im Bundesland Salzburg statt: Am 30. April auf dem Residenzplatz in der Landeshauptstadt und zur Wintersonnenwende am 21. Dezember auf dem Schörghubbühel in Thalgau (Flachgau). Germanist Karl Müller und Lokalchronist Bernhard Iglhauser sprechen über die Fanale während des NS-Regimes.

Schattenorte: Der Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs

Im Podcast"Schattenorte" beleuchten die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler die dunkle Geschichte in Stadt und Land Salzburg.

