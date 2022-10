Schüsse im Wald: Wie Frauen einst zu wildern begannen

Das Wildern war früher in Männerhand. Doch es gab Ausnahmen. In Unken im Pinzgau erzählt man sich die Geschichte der Sennerin Mena.

Mit einem Korb auf dem Rücken und das Gewehr unter dem Kittel versteckt ging Mena auf die Pirsch. Die Sennerin schlich durch den Wald, auf der Hut vor den Jägern. So erzählt es Josef Auer, Kustos des Regionalmuseums Kalchofengut in Unken. Die Geschichten der Sennerin und einer weiteren Frau, die für ihre Wilderei bekannt wurde, sind Thema der neuen Folge des SN-Podcasts "Schattenorte". Erfahren Sie, welche Motive hinter dem "jagern" standen und warum es sich dabei dann letztlich doch um eine Männerdomäne handelte.

In der Podcast-Serie "Schattenorte" widmen sich die SN-Redakteurinnen Anna Boschner und Simona Pinwinkler den dunklen Kapiteln in der Geschichte in und um Salzburg.

SN/Anna Boschner Kustos des Regionalmuseums Kalchofengut in Unken, Josef Auer: „Sennerin Mena war eine der Berüchtigsten in Unken.“