"Vergessener" Friedhof: Als in Grödig Russen begraben wurden

Vor über 100 Jahren gab es in Grödig eine Barackenstadt. Dort lebten damals mehr Menschen als in der Stadt Salzburg. Von dieser ist heute nichts mehr zu sehen - doch der dazugehörige Friedhof ist noch immer vorhanden.

Auf dem Goiser Hügel in Grödig reiht sich ein Grab an das nächste. Hüfthohe Steinkreuze bilden eine Linie den Hügel hinauf. Bestattet wurde hier schon lange niemand mehr. Vor über 100 Jahren gab es in Grödig eine Barackenstadt. Dort lebten damals mehr Menschen als in der Stadt Salzburg. Von dieser ist heute nichts mehr zu sehen - doch der dazugehörige Friedhof ist noch immer vorhanden.

In der neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte, nimmt Sie Redakteurin Anna Boschner mit ...