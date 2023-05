Ihr Arbeitsplatz liegt hinter Gittern: Was eine Psychologin und ein Seelsorger im Gefängnis erleben

Podcast "Tatort Salzburg"

Seit 16 Jahren arbeitet Irena Bayer in der Justizanstalt Puch-Urstein. Dort ist sie Vertrauensperson für Menschen, die in Haft sitzen. Es gebe immer mehr Gefangene im normalen Strafvollzug mit psychischen Störungen, sagen Expertinnen und Experten bereits seit Jahren. Doch können einzelne Gespräche mit dem psychologischen Dienst im Gefängnis überhaupt etwas ausrichten? Und welche Sorgen und Nöte haben Menschen, die hinter Gittern sitzen? Darüber spricht Bayer in der neuen Folge von "Tatort Salzburg". Und auch der Gefängnisseelsorger Jonathan Werner gibt darin Einblick in seine Arbeit.

BILD: SN/BOSCHNER Jonathan Werner ist Gefängnisseelsorger. BILD: SN/PRIVAT Irena Bayer leitet die psychologische Betreuung in der Justizvollzugsanstalt Puch-Urstein.

Podcast Tatort Salzburg In der SN-Podcastserie "Tatort Salzburg" stehen Menschen im Vordergrund, die beim Aufdecken von Verbrechen mithelfen oder mit diesem in Kontakt kommen. Die Podcastfolge zum Nachhören finden Sie online auf www.SN.at/podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at . In Salzburg werden derzeit 85 Personen vermisst. Zwei Frauen berichten, wie sie noch immer hoffen, dass es neue Spuren zu ihren Angehörigen gibt.

Eren Uygur reinigt Tatorte. Dabei hat er fast schon alles erlebt. Was ihn trotzdem noch schockiert und ob sich Blut wirklich überall entfernen lässt.

Kriminalpsychologe Thomas Müller verrät, wie er das Verhalten von Gewaltverbrechern analysiert und wie ihm dabei die Statistik hilft. Müller führte bereits Interviews mit den schwersten Verbrechern der vergangenen Jahrzehnte.



Anfang des Jahres gab es mehrere tödliche Skiunfälle, die Bergrettung beklagt mangelnde Sorgfalt. Wie beurteilt die Polizei die Lage?

Wenn das Verbrechen im Kopf nie aufhört: Ein Raubopfer berichtet, welche psychischen Folgen die Tat bei ihm ausgelöst hat. Und die Opferschutzorganisation Weißer Ring erklärt, wie man solche Erlebnisse aufarbeiten kann.

Vor 15 Jahren fanden Spaziergänger eine Leiche im Wald. Der Fall ist noch immer nicht gelöst. Warum ein Telefonat und zwei Wertkarten bis heute Rätsel aufgeben, berichten ein Cold-Case-Ermittler und ein Anwalt aus Salzburg:



Auf welchen Stand sind die Ermittlungen in einem rätselhaften Cold Case aus dem Jahr 2011? Vor zwölf Jahren ermordete ein Unbekannter eine Frau auf offener Straße. Neue Methoden geben Hoffnung, den Täter doch noch zu finden.



Wie steht es um die Jugendkriminalität in Salzburg und warum sind härtere Strafen für straffällige Jugendliche eine billige Lösung? Das berichtet eine Jugendrichterin im Interview. Wie Sie versucht, einen Spagat zwischen Strafe und Erziehung zu schaffen, hören Sie in dieser Folge:



Was geschah 1997 beim Amoklauf in Mauterndorf aus Sicht eines Ermittlers? Der pensionierte Kripo-Beamte Karl Heinz Wochermayr gibt einen Einblick, wie der Einsatz damals ablief. In der kleinen Lungauer Gemeinde ermordete vor 25 Jahren ein Einheimischer sechs Menschen und hinterließ dort eine Spur des Grauens.



Über die Arbeit der Gerichtsmedizin ging es in der folgenden Podcastfolge. Darin erfahren Sie, warum es gar nicht so leicht ist, den Todeszeitpunkt festzustellen, welche Forschung es dazu an der Universität Salzburg gibt und was mit den ominösen "Body Farms" in Amsterdam und in den USA auf sich hat.



Warum Wasserleichen für die Gerichtsmedizin besonders schwierig sind und welche Rolle eine Alge bei der Suche nach der Todesursache spielt, erfahren Sie in dieser Folge:



Wie ein Rechtsanwalt für die Freilassung seines Mandaten im Mordfall Deubler kämpfte.Ein Gespräch über falsche Beweise, späte Gerechtigkeit und die Lehren aus einem der spektakulärsten Fälle der österreichischen Justizgeschichte.