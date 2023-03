Nach Mord an Taxifahrer: Wie ein Haar den Täter doch noch überführte

20 Jahre nachdem Forstarbeiter einen ermordeten Taxifahrer im Klausbach in Elsbethen gefunden haben, erzielten die Salzburger Ermittler einen Treffer. Dazu gehörte auch etwas Glück, denn die Spurensicherung erhob nach der Tat im Jahr 1994 den Abdruck einer Handfläche an der Außenseite des Taxis und sicherte ein Haar. Bei den anfänglichen Ermittlungen nach dem Mord an dem 43-Jährigen kamen die Beamten mit diesen Spuren aber nicht weiter. Sie wurde zu den Akten gelegt.

Wie es doch noch gelang, den Fall zu lösen und was das Cold-Case-Management im Bundeskriminalamt in Wien macht, hören Sie in der neuen Folge.

Podcast Tatort Salzburg

In der SN-Podcastserie "Tatort Salzburg" stehen Menschen im Vordergrund, die beim Aufdecken von Verbrechen mithelfen oder mit diesem in Kontakt kommen. Die Podcastfolge zum Nachhören finden Sie online auf www.SN.at/podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at .

Wenn das Verbrechen im Kopf nie aufhört: Ein Raubopfer berichtet, welche psychischen Folgen die Tat bei ihm ausgelöst hat. Und die Opferschutzorganisation Weißer Ring erklärt, wie man solche Erlebnisse aufarbeiten kann.