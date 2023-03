Wenn das Verbrechen im Kopf nie aufhört: Ein Raubopfer berichtet

Was ist bei einer genau Straftat passiert, was war das Motiv des Täters, wie ist das Gerichtsverfahren ausgegangen. Das sind üblicherweise die Themen, um die sich die mediale Berichterstattung von solchen Ereignissen dreht. Wie es den Opfern geht, darüber erfährt man meist wenig bis nichts. Dabei können selbst kleine Delikte die Opfer jahrelang verfolgen.

Podcast Tatort Salzburg

In der SN-Podcastserie "Tatort Salzburg" stehen Menschen im Vordergrund, die beim Aufdecken von Verbrechen mithelfen oder mit diesem in Kontakt kommen. Die Podcastfolge zum Nachhören finden Sie online auf www.SN.at/podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Über die Arbeit der Gerichtsmedizin ging es unter anderem in der ersten Podcastfolge. Darin erfahren Sie, warum es gar nicht so leicht ist, den Todeszeitpunkt festzustellen, welche Forschung es dazu an der Universität Salzburg gibt und was mit den ominösen "Body Farms" in Amsterdam und in den USA auf sich hat.