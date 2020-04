Ein Gespräch mit der SN-Brüsselkorrespondentin Sylvia Wörgetter über die Rolle der EU in der Krisenzeit.

Seit mehreren Wochen hat uns das Coronavirus fest im Griff. Das Land läuft auf Sparflamme, täglich beobachtet man die Ansteckungskurve, wartet auf neue Regierungsmaßnahmen und über all dem schwebt die Frage: Wie lange dauert das alles noch? Die Salzburger Nachrichten wollen in dem Podcast "Wege aus der Krise" einen Blick in die Zukunft wagen und die Frage stellen: Was müssen wir aus der Coronakrise lernen?

Zu spät, zu lasch und zu unkoordiniert. So lautet die Kritik an dem Krisenmanagement der EU in der Coronakrise. Gleichzeitig bekommt man den Eindruck, dass jeder Mitgliedsstaat für sich selbst kämpft. Von einer europäischen Solidarität ist derzeit nicht viel zu spüren. Was muss also die EU aus dieser Krise lernen? Sylvia Wörgetter berichtet für die "Salzburger Nachrichten" aus Brüsselund erklärt in dieser Folge des Podcasts, was die EU falsch gemacht hat und, dass die Kritik an Brüssel nur zum Teil gerechtfertigt ist.