"Wir werden wieder ein freies Land sein": Ein Gespräch mit SN-Innenpolitikchef Andreas Koller über die Überwachung der Bürger, die Seuchenbekämpfung des Staates und die Krisenkommunikation der Regierung.

Seit mehreren Wochen hat uns das Coronavirus fest im Griff. Das Land läuft auf Sparflamme, täglich beobachtet man die Ansteckungskurve, wartet auf neue Regierungsmaßnahmen und über all dem schwebt die Frage: Wie lange dauert das alles noch? Die Salzburger Nachrichten wollen in dem Podcast "Wege aus der Krise" einen Blick in die Zukunft wagen und die Frage stellen: Was müssen wir aus der Coronakrise lernen?

In der ersten Folge geht es um die Auswirkungen der Krise auf die heimische Demokratie. Denn durch das Coronavirus wird auch die österreichische Demokratie einem Stresstest unterzogen. Spätestens seit der Verhängung der Ausgangsbeschränkung müssen viele demokratiepolitische Fragen gestellt werden, um die notwendigen Maßnahmen auch kritisch zu diskutieren: Ist eine Überwachung der Bürger zur Seuchenbekämpfung notwendig? Wenn ja, wie lange und wie weit soll das gehen? Braucht es eine politische Aufklärung der Krise und wie schlägt sich die junge türkis-grüne Regierung in diesen Krisenzeiten? Diese Fragen werden heute mit SN-Innenpolitikchef Andreas Koller diskutiert.