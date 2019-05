Die Programme für Europa

Sieben Parteien kämpfen bis zum kommenden Sonntag in Österreich um die Wählerstimmen für die EU-Wahl. Was wollen die Parteien in den europäischen Zukunftsfragen erreichen? Ein Überblick.

Sicherheit

ÖVP

Effizientere grenzüberschreitende Strafverfolgung. Verbesserte Geldwäscheverfolgung. Haft in der Heimat oder Übernahme der Haftkosten durch das Herkunftsland.

SPÖ

Gegen eine EU-Armee. Sicherheit wird in erster Linie als Frage des sozialen Zusammenhalts verstanden, der gestärkt werden muss.

FPÖ

Für militärische Kooperation, aber gegen EU-Armee. Im Kampf gegen Terror sollen Gefährder in Sicherungshaft gesteckt oder ausgewiesen werden.

Die Grünen

Sicherheit ist eine Frage des sozialen Friedens und nicht der Sicherheitsbehörden. Soziale Gerechtigkeit statt Überwachungsstaat. Gleichzeitig Waffenhandel eindämmen.

Neos

EU-Armee mit gemeinsamer Befehlsstruktur unter parlamentarischer Kontrolle. Gemeinsame Beschaffung militärischer Güter. Kooperation der Nachrichtendienste.

Jetzt

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die den Zielen der Vereinten Nationen verpflichtet ist. Keine Militäraktionen ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments.

KPÖ

Ablehnung eines Euromilitarismus. Europa soll zum atomwaffenfreien Kontinent werden. Österreichs Neutralität als Instrument vermittelnder EU-Außenpolitik.

Migration

ÖVP

Die Fluchtursachen bekämpfen durch eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wirksamer Außengrenzschutz, eine europäische Asylpolitik.

SPÖ

Gemeinsamer Außengrenzschutz durch Frontex, ein europäisches Asylsystem. Die anerkannten Flüchtlinge sollen auf alle EU-Staaten aufgeteilt werden. Mehr Integration.

FPÖ

Für gemeinsamen Außengrenzschutz und weitere Kontrollen an Binnengrenzen. Zentren außerhalb der EU entscheiden über Asylverfahren, keine Verteilung von Flüchtlingen.

Die Grünen

Ein neues Asylsystem soll verhindern, dass nur EU-Grenzländer für Asylverfahren zuständig sind. Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, sollen finanziell unterstützt werden.

Neos

Stärkung der europäischen Grenzkontrolleinheit. Gemeinsames EU-Asylsystem. Schutzzentren an den Migrationsrouten. Rückführabkommen. Mehr Wirtschaftskooperation.

Jetzt

Gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik mit legalen Fluchtwegen nach Europa und solidarischer Aufnahme durch alle Mitgliedsstaaten. Schutz der Außengrenzen.

KPÖ

Willkommenskultur und gleiche Rechte für alle. Offene Grenzen und Wiederherstellung des Asylrechts. Gleicher Zugang zu Sozialleistungen für alle in der EU Lebenden.

Klima

ÖVP

Dekarbonisierung der Mobilität. Aus für Kohlestrom. Ausbau des Schienennetzes. Schaffung europäischer Batterieindustrie. Nein zur Kernkraft.

SPÖ

Schluss mit Atomenergie bis 2030, zugleich weg von fossilen Brennstoffen. Einführung CO2-Steuer, Ausbau des europäischen Schienennetzes, Förderung der E-Mobilität.

FPÖ

Eine CO2-Steuer wird abgelehnt, auch eine EU-weite Steuer auf Plastik. Nationalstaaten sollen über Energiemix entscheiden.

Die Grünen

Ab 2030 ein atomkraftfreies Europa. Sofortiges Ende für desolate AKW. Übergang zu hundert Prozent erneuerbarer Energie. Keine spritbetriebenen Autos mehr ab 2030.

Neos

40-Mrd.-Investitionspaket für Klimaschutz, finanziert durch Kürzung der Gemeinsamen Agrarpolitik um zehn Prozent. EU-weite CO2-Steuer, Entlastung des Faktors Arbeit.

Jetzt

Einführung einer CO2-Steuer bei gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit. Förderung des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Energieträger. Verbot sämtlicher Pestizide.

KPÖ

European Green New Deal. Ausrichtung am Pariser Klimaschutzabkommen. Energieversorgung aus Hand der Konzerne nehmen. Nulltarif für öffentlichen Verkehr.

EU-Reform

ÖVP

Einführung einer europäischen Schuldenbremse. Sanktionierung der Regeln des Stabilitätspakts. Nein zu einer Schuldenunion.

SPÖ

Aufwertung von EU-Parlament und EU-Rat, Verkleinerung der Kommission. Einstimmigkeitsprinzip soll in manchen Fragen abgeschafft werden.

FPÖ

EU soll sich auf wenige Politikfelder konzentrieren. Gegen EU-Steuer, gegen EU-Finanzminister. Kommission, Parlament und Bürokratie sollen schrumpfen.

Die Grünen

EU-Parlament bekommt mehr Macht und soll auch Gesetze initiieren können. Bei der kommenden EU-Wahl soll es eine transnationale Kandidatenliste geben.

Neos

Die EU-Kommission soll eine EU-Regierung werden. Mehr Bürgermitbestimmung. Mehr Sanktionen bei Verletzung der EU-Grundrechte.

Jetzt

Stärkung des Europäischen Parlaments, u. a. durch ein Initiativrecht. Eine europäische Geschichtsschreibung soll "die Befangenheit der nationalen Narrative überwinden".

KPÖ

Europa muss volle Demokratie werden. Aufwertung des Europaparlaments, das derzeit auf Vorschläge der Kommission reagiert. EU wird demokratisch oder zerfallen.

Soziales

ÖVP

Mindeststandards gegen Lohndumping. Nein zur Sozialunion. Angleichung der sozialen Unterschiede in den Ländern durch wirtschaftliche Entwicklung.

SPÖ

Für europaweite Mindestlöhne und -standards und Einführung einer europäischen Sozialversicherungsnummer. Sanktionen bei Lohn- und Sozialdumping.

FPÖ

Eine Sozialunion wird entschieden abgelehnt, Sozialpolitik muss Sache der Mitgliedsländer bleiben.

Die Grünen

Mindesteinkommen in EU-Staaten. Soziale Standards in Drittstaaten sollen Voraussetzung für Handelsabkommen sein, um Ausbeutung zu verhindern.

Neos

Abbau der Barrieren beim gemeinsamen Arbeitsmarkt. Treffsichere, transparente und flexible Sozialsysteme. Auslandserfahrung für Lehrlinge.

Jetzt

Europäische Sozialordnung für einen gemeinsamen Kampf gegen Armut und

Diskriminierung. Europäischer Finanzausgleich zwischen reichen und armen EU-Staaten.

KPÖ

Fonds für soziale, inklusive, solidarische, ökologische Entwicklung. EU-weiter Mindeststeuersatz für Unternehmen, EU-Mindeststandards für Besteuerung großer Vermögen.

