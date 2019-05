EU-Wahl - Wahlkabinen und Urnen in Wien schon auf dem Weg

Einweg-Handschuhe, Fusseltücher, Sicherungen, Besenstiele. Derart unentbehrliche Dinge, die zum Beispiel in Schulen und Kindergärten benötigt werden, sind im Logistikcenter der Magistratsabteilung 54 (Zentraler Einkauf) zu finden. Aber auch graue Plastikboxen und Holzverschläge werden dort gelagert - und derzeit in der ganzen Stadt verteilt. Denn: Es handelt sich um die Wahlurnen und -zellen.

Die Vorbereitungen für die EU-Wahl am Sonntag sind voll angelaufen. Seit Montag werden die Utensilien vom Lager in Floridsdorf ausgeliefert. Insgesamt werden rund 2.100 Wahlzellen, 920 Wahlurnen, 2.670 Tische, 4.900 Sessel, 83 Trennwände und 2.100 Schreibbretter den insgesamt 1.458 Wahlsprengel überbracht. Zu Spitzenzeiten sind bis zu 32 Lastwagen im Einsatz, wie der Leiter des Logistikcenters, Leopold Harrich, bei einem Pressetermin am Mittwoch versicherte.

Bevor die Teile das Lager verlassen, werden sie genau kontrolliert. Den Scherz, dass dies geschieht, um verbliebene Stimmzettel zu entdecken, hat man im Lager schon mehrmals gehört. Solche sind bis dato aber nicht aufgetaucht, wird versichert. Allerdings könnten in den Wahlkabinen noch Reste von Beklebungen zu finden sein. Diese werden entfernt.

Der Stress ist für die Wiener Logistiker nach der Wahl nicht vorbei, sondern sogar noch eine Spur größer. Denn nicht wenige Wahllokale sind in Schulen oder Kindergärten untergebracht. Diese werden noch in der Nacht auf Montag wieder in den Ursprungszustand versetzt.

Und nach der Wahl ist auch vor der Wahl. Das stellt üblicherweise angesichts eines gewissen zeitlichen Abstands kein Problem dar. Dieses Mal ist es jedoch anders - und das liegt nicht an der Implosion der Koalition im Bund, sondern an den Studierenden. Denn am Montag beginnt die ÖH-Wahl und die Unis werden ebenfalls von der MA 54 ausgestattet.

Die benötigten Wahlzellen werden bereits an die Hochschulen ausgeliefert, berichtete Harrich. Denn hier verfügt man über entsprechende Reserven. Bei den Wahlurnen hat man diesen Spielraum hingegen nicht. Die noch fehlenden Einwurfbehältnisse werden somit erst am Montagfrüh zur Verfügung gestellt.

In Wien sind nicht nur die Lagerlogistiker, sondern auch zahlreiche andere Dienststellen mit der Durchführung von Wahlen betraut - allen voran das Wiener Wahlservice (MA 62) und die Wahlreferate der Magistratischen Bezirksämter. Damit sind rund 7.000 Mitarbeiter im Wahleinsatz, wie der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erläuterte.

