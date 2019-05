EU-Wahl: Wann gibt es erste Ergebnisse?

Die EU-Wahl läuft. Wahlschluss ist in Österreich um 17 Uhr. Das offizielle Ergebnis darf der Innenminister aber erst Stunden später veröffentlichen.

Seit 8.00 Uhr haben fast alle rund 10.120 Wahllokale für die EU-Wahl geöffnet. 6,4 Mio. Wahlberechtigte sind in Österreich aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Wie sie sich entschieden haben, verkündet Innenminister Eckart Ratz zum EU-weiten Wahlschluss um 23 Uhr - allerdings noch ohne Briefwahlstimmen. Die EU-Wahl steht im Schatten der schweren innenpolitischen Turbulenzen, die durch das "Ibiza-Gate" ausgelöst wurden.

Wann gibt es welche Informationen?

Die Resultate dürfen die Wahlbehörden nach einer Vorgabe der EU-Kommission erst nach dem EU-weiten Wahlschluss um 23.00 Uhr an Medien weitergeben. Erste Informationen, wie Österreich gewählt hat, gibt es aber schon zum Wahlschluss um 17 Uhr: APA, ORF und ATV informieren - wenn in Österreich die letzten Wahllokale schließen - mit einer auf Umfragen basierenden Trendprognose über den zu erwartenden Ausgang. Basis dafür sind Wahltagsbefragungen von ARGE Wahlen, SORA und Peter Hajek. Angesichts der dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage könnte die Prognose eine geringere Genauigkeit aufweisen als klassische Hochrechnungen. Dies weil die Trendprognose nicht auf Wahlergebnissen, sondern auf insgesamt 5.200 Interviews beruht. Dazu kamen in der Woche vor der Wahl dramatische innenpolitische Entwicklungen. Diese könnten Wähler verunsichert haben und möglicherweise zu intensiveren Last-Minute-Wanderungen in der Wählerschaft führen. In der Trendprognose ausgewiesen werden die geschätzten Stimmenanteile in Prozent sowie darauf beruhend die zu erwartende Mandatsverteilung - und die Schwankungsbreite.

Das EU-Parlament wird um 18.00 Uhr eine erste Schätzung für sieben EU-Länder - darunter auch Österreich - veröffentlichen.

Für 19.00 Uhr ist eine adaptierte Trend-Prognose von APA, ORF und ATV geplant, in der weitere Interviews berücksichtigt werden.

Um 20.15 Uhr soll es eine erste EU-weite Schätzung geben. Die erste Hochrechnung ist für 23.15 Uhr geplant - also kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale in Italien. Die Hochrechnung wird sich auf vorläufige Ergebnisse aus 18 Staaten, Schätzungen aus acht Staaten und Vorwahl-Umfragen aus Großbritannien und Lettland stützen. Nach Übermittlung der ausgezählten Wahlergebnisse durch die Wahlbehörde werden auch ARGE Wahlen (APA/ATV) und SORA (ORF) kurz nach 23.00 Uhr diese durch eine finale Prognose der Briefwahlstimmen ergänzen.

Gewählt wird an diesem Sonntag neben Österreich in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Die Wahl hatte bereits am Donnerstag in den Niederlanden und Großbritannien begonnen. Das Vereinigte Königreich wählte trotz angekündigten Brexits mit, weil der EU-Austritt nicht rechtzeitig gelang.

Österreich-Ergebnisse

Detail-Ergebnisse

Hier finden Sie das Detailergebnis aus Ihrem Ort. Tragen Sie dazu den Namen des gewünschten Ortes in das Suchfeld ein.

Ergebnisse aus anderen EU-Ländern





