Europäische Volkspartei gewinnt EU-Wahl vor Sozialdemokraten

Nach einer Prognose des Europaparlament kommt die Europäische Volkspartei (EVP) mit Spitzenkandidat Manfred Weber bei der Europawahl auf 178 Mandate (bisher 216). Die Sozialdemokraten (S&D) erringen 152 statt 185 Abgeordnetensitze. Damit kommen die beiden Großfraktionen mit insgesamt 330 von 751 Plätzen bei weitem nicht mehr auf eine gemeinsame Mehrheit, für die mindestens 376 Mandate nötig wären.

Die Liberalen (ALDE) als eine der möglichen Königsmacher des künftigen Kommissionspräsidenten stellen künftig 108 Mandate gegenüber ihrem derzeitigen Stand von 69. Ihre Zugewinne verdanken die Liberalen vor allem der Partei von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, La Republique en Marche, die sich ALDE anschließen will. Die Grünen - auch sie könnten Mehrheitsbeschaffer werden - kommen laut jüngsten Prognosen auf 67 Sitze im EU-Parlament (derzeit 52).

Die Fraktion der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD) entsendet demnach 53 (bisher 42) Abgeordnete in das neue Plenum. Die Fraktion der Nationen und der Freiheit (ENF), der auch die FPÖ und Matteo Salvinis Lega Nord angehören, steigert sich von 36 auf 55 Mandate. Die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), zu der die britischen Konservativen und die polnische Regierungspartei PiS gehören, verlieren 16 Sitze und zählen nun 61. Insgesamt kommen diese drei Fraktionen auf 169 Sitze, die Frage ist allerdings, ob es tatsächlich zu einer rechten Allianz kommen wird.

Die Linke muss ebenfalls Verluste hinnehmen, sie kann 39 statt derzeit 52 Mandate erringen. Neue Parteien werden unter Sonstige (31 Sitze) zusammengefasst. Die Zahl der Fraktionslosen wird auf 7 geschätzt. Die Wahlbeteiligung lag nach jüngsten Prognosen im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten bei 50,5 Prozent.

In Großbritannien ging ersten Ergebnissen zufolge die Brexit Party als deutlicher Sieger hervor. Nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlbezirke, erhielt die EU-kritische Partei von Nigel Farage 31 Prozent der Stimmen. Als zweitstärkste Kraft könnten sich die proeuropäischen Liberaldemokraten erweisen. Sie kamen demnach auf 20,5 Prozent. Die Konservativen der scheidenden Premierministerin Theresa May wurden wie erwartet empfindlich abgestraft. Sie landeten mit gerade einmal gut neun Prozent der Stimmen auf Platz fünf. Auch Labour schnitt deutlich schlechter ab als 2014 an dritter Stelle mit 14 Prozent der Stimmen. Erstaunlich stark war das Ergebnis der Grünen mit gut 12,2 Prozent.

In Deutschland erreicht die Union aus CDU und CSU nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF 28,4 bis 28,7 Prozent - an die sieben Punkte weniger als bei der Europawahl 2014 (35,4 Prozent). Die SPD stürzt auf 15,5 bis 15,6 Prozent ab. Bei der vorherigen Europawahl waren es noch 27,3 Prozent. Die Grünen legen auf 20,7 Prozent zu - zehn Punkte mehr als bei der Europawahl vor fünf Jahren (10,7 Prozent). Die AfD kommt auf 10,8 Prozent (2014: 7,1 Prozent). Die Linke liegt bei 5,4 Prozent (2014: 7,4 Prozent), die FDP bei 5,4 bis 5,5 Prozent (2014: 3,4 Prozent).

In Griechenland lag die linke Partei SYRIZA von Ministerpräsident Alexis Tsipras nach vorläufigen amtlichen Hochrechnungen mit 23,9 Prozent der Stimmen rund 9 Prozentpunkte hinter der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia. Im Vergleich zur EU-Wahl 2014 büßte SYRIZA 2,7 Prozentpunkte ein. Die Nea Dimokratia erzielte 33 Prozent der Stimmen - ein starkes Plus nach 22,7 Prozent im EU-Wahljahr 2014. Tsipras kündigte daher vorgezogene Parlamentswahlen an.

In Ungarn endete die Wahl erwartungsgemäß mit einem überwältigenden Sieg der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz. Wie die Wahlbehörde bekanntgab, erreichte die Partei von Premier Viktor Orban 52,14 Prozent der Stimmen. Einen deutlichen Erfolg bedeutet das Wahlergebnis für die Partei Demokratische Koalition (DK) von Ex-Premier Ferenc Gyurcsany. Die sozialdemokratische Formation konnte sich mit 16,26 Prozent als klarer Zweiter durchsetzen.

In Italien geht die rechte Lega von Italiens Innenminister Matteo Salvini geht aus der Europawahl als stärkste Einzelpartei hervor. Laut Hochrechnungen, die vom Innenministerium veröffentlicht wurden, schaffte es die Regierungspartei auf 30 Prozent der Stimmen. Auf dem zweiten Platz landete die oppositionelle Demokratische Partei (PD), die auf 21,8 Prozent kam. Der Koalitionspartner der Lega, die Fünf-Sterne-Bewegung, kam auf 20,7 Prozent der Stimmen und somit auf Platz drei.

In Spanien sind die Sozialisten der große Sieger. Die Partei des amtierenden Regierungschefs Pedro Sanchez kam auf rund 33 Prozent und wurde damit stärkste Kraft, wie Regierungssprecherin Isabel Celaa in Madrid nach Auszählung von 85 Prozent der Stimmen bekanntgab. Die konservative Opposition kam demnach auf 20,1 Prozent.

In Portugal errangen die seit Ende 2015 regierenden Sozialisten einen klaren Sieg. Nach Auszählung von rund 95 Prozent aller Wahlkreise kam die Partido Socialista (PS) von Ministerpräsident Antonio Costa auf rund 33,7 Prozent der Stimmen, wie das portugiesische Justizministerium mitteilte. Platz zwei belegte die konservativ-liberale Sozialdemokratische Partei (PSD) mit 22,3 Prozent vor dem marxistischen Linksblock (BE), der auf 9,6 Prozent kam.

In Belgien werden die EU-Abgeordneten getrennt von Flamen, Wallonen und Deutschsprachigen gewählt. Dabei verbuchte der rechtspopulistische Vlaams Belang einen Sensationserfolg. Der FPÖ-Bündnispartner legte in Flandern um 12,3 Prozentpunkte auf 19,1 Prozent zu. Die bisher dominierende Neu-Flämische Allianz (N-VA) kam auf 22,5 Prozent. In der Wallonie konnten die Grünen um 8,2 Punkte auf 19,9 Prozent zulegen. Sie überholten damit knapp die liberale MR (19,3 Prozent, minus 7,8 Punkte). Das für die deutschsprachige Minderheit reservierte EU-Mandat konnte die christlichsoziale CSP klar verteidigen. Sie legte sogar um 4,5 Punkte auf 34,9 Prozent zu.

In Luxemburg überholten die regierenden Liberalen von Ministerpräsident Xavier Bettel die bisher dominierenden Christdemokraten (CSV). Die Demokratische Partei erreichte 21,4 Prozent der Stimmen (plus 6,7 Punkte), während die CSV um 16,6 Punkte auf 21,1 Prozent abstürzte, zeigt das Endergebnis.

In Tschechien wurde die populistische Partei ANO von Ministerpräsident Andrej Babis mit 21,18 Prozent stärkste Kraft. Auf Platz zwei folgte die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) mit 14,54 Prozent. Knapp dahinter rangierte die Piratenpartei mit 14 Prozent.

In Slowenien entschieden die oppositionellen Konservativen die Wahl klar für sich. Die gemeinsame Liste von Demokratischer Partei (SDS) und Volkspartei (SLS) erreichte 26,5 Prozent der Stimmen, teilte die slowenische Wahlkommission nach Auszählung von fast allen Stimmen mit. Die scheidende NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar scheiterte klar. Überraschend auf dem zweiten Platz landeten die Sozialdemokraten mit 18,6 Prozent.

In Kroatien gewann die konservative Regierungspartei HDZ (Kroatische Demokratische Gemeinschaft) trotz Verlusten. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission kam sie auf 23 Prozent der Stimmen. Die oppositionelle SDP (Sozialdemokraten) kam auf 18,5 Prozent der Stimmen.

In der Slowakei erhielten inoffiziellen Resultaten zufolge die Liberalen der Partei Progressive Slowakei (PS) am meisten Stimmen. Laut der Zeitung Dennik N (Online) kam die Partei der neuen Präsidentin Zuzana Caputova auf 20,1 Prozent. Die stärkste Regierungspartei Smer landete bei 15,7 Prozent.

In Finnland siegte laut vorläufigem Endergebnis die konservative Sammlungspartei mit 20,8 Prozent der Stimmen vor den Grünen mit 16 Prozent, teilte das Justizministerium nach Auszählung aller Stimmen mit. Die Sozialdemokraten, die erst im Vormonat die Parlamentswahl gewonnen hatten, landeten mit 14,6 Prozent nur auf dem dritten Platz.

In Schweden behaupteten sich die Sozialdemokraten als stärkste Kraft, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten können jedoch starke Zugewinne verzeichnen. Die Sozialdemokraten von Regierungschef Stefan Löfven kamen auf 23,6 Prozent der Wählerstimmen, wie aus Zahlen der schwedischen Wahlbehörde nach Auszählung von knapp 94 Prozent der Wahllokale hervorging. Die Rechtspopulisten von Parteichef Jimmie Akesson kommen demnach mit einem Plus von 5,7 Prozentpunkten auf 15,5 Prozent.

In Dänemark muss die rechtspopulistische Dänische Volkspartei (DF) klare Verluste hinnehmen. Die Partei büßte im Vergleich zu ihrem Rekordergebnis von 26,6 Prozent bei der letzten EU-Wahl vor fünf Jahren mehr als 15 Prozentpunkte ein. Dies berichtete der dänische Rundfunk nach Auszählung fast aller Stimmen. Demnach wird die liberale Venstre-Partei von Regierungschef Lars Lökke Rasmussen stärkste Kraft - erste Prognosen hatten noch die Sozialdemokraten vorne gesehen.

In Estland muss die regierende liberale Zentrumspartei von Premier Jüri Ratas eine herbe Niederlage hinnehmen. Sie erhielt nur 14,4 Prozent der Stimmen - acht Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren, teilte die Wahlbehörde mit. Sieger der Wahl wurde die oppositionelle Reformpartei mit 26,2 Prozent. Nach Stimmengewinnen sind die größten Sieger der Wahl die Sozialdemokraten, die sich mit 23,3 Prozent fast verdoppelten.

