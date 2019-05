Europawahl-Finale: Österreich wählt im Schatten eines Skandals

Die Europawahl geht am Sonntag ins große Finale. Am vierten Wahltag bestimmen 21 EU-Staaten, darunter Österreich, ihre neuen Abgeordneten für das Europäische Parlament. Mit Spannung wird vor allem das Abschneiden rechtspopulistischer und EU-skeptischer Parteien beobachtet, die in Italien, Frankreich, Polen, Ungarn sowie dem scheidenden Mitglied Großbritannien den Sieg davontragen dürften.

Wie sich das zehn Tage vor der Wahl veröffentliche Lockvogel-Video, der Rücktritt von Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der Rauswurf der Freiheitlichen aus der Regierung auf die EU-Wahl in Österreich auswirken, konnten die Meinungsforscher schwer abschätzen.

Spitzenkandidaten haben gewählt

In Schwung kommen könne die Wahlbeteiligung durch die jüngsten innenpolitischen Ereignisse rund um das Ibiza-Video, erklärte der ÖVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Othmar Karas: "Europa, Anstand, Konsequenz und Kompetenz werden immer mehr zum Thema - und das ist auch gut so." Er gab am Sonntagvormittag im Pensionistenwohnheim an der Hohen Warte im Wien-Döbling seine Stimme ab. Die Mandate der ÖVP werden bei dieser Wahl ausschließlich nach Vorzugsstimmen vergeben. Karas wollte sich nicht auf eine Zahl festlegen. "Ich bin zufrieden, wenn ich klar Nummer eins werde." Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wählte in seinem Heimatbezirk Wien-Meidling. Er geht davon aus, dass "Rot und Blau dem Misstrauensantrag am Montag im Nationalrat zustimmen werden". Als Ziel für die EU-Wahl nannte der Kanzler das Verteidigen des ersten Platzes für die ÖVP. "Ich hoffe auf eine Stärkung der politischen Mitte", erklärte Kurz.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat die Entscheidung, ob die Sozialdemokratie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag im Nationalrat das Misstrauen aussprechen wird, weiter offen gelassen. Für den Urnengang zeigte sich die rote Parteivorsitzende indes optimistisch. "Ich erhoffe mir Zugewinne", so Rendi-Wagner. Es stehe viel auf dem Spiel bei dieser Wahl - schließlich gelte es, den "Rechtsruck zu verhindern" und für ein "gerechtes Europa" zu sorgen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kam mit Ehefrau Doris Schmidauer und Hund Juli ins Wahllokal in einer Volksschule in Wien-Landstraße und zeigte sich in aufgeräumter Stimmung. "Von einer Staatskrise kann keine Rede sein", sagte er auf Fragen der wartenden Journalisten über die drohenden Misstrauensvoten im Nationalrat. Auch das Thema Europa ging neben der Innenpolitik nicht zur Gänze unter. Die Wahl sei wichtig, denn die kommenden sechs Monate hätten es in sich. "Es gibt jede Menge Fragen, die auf europäischer Ebene zu klären sein werden", sagte Van der Bellen.

NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon hat gegen Sonntagmittag gemeinsam mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in Wien ihre Stimme für die EU-Wahl abgegeben. Beide gaben sich zuversichtlich, ein gutes Ergebnis erreichen zu können. "In der letzten Zeit haben wir einen enormen Zuspruch erfahren. Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Meinl-Reisinger vor dem Wahllokal im Bezirk Alsergrund. Gamon betonte, es sei "immer ein gutes Gefühl", wählen zu gehen - insbesondere bei der EU-Wahl, bei der man eine "Stimme für ein starkes Europa" abgeben könne. Beide hoffen, dass möglichst viele Menschen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen werden.

Die Ziele der Parteien

Die ÖVP mit Spitzenkandidat Othmar Karas hofft, den schon 2009 eroberten und 2014 mit 26,98 Prozent verteidigten ersten Platz halten zu können. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder möchte mehr als die 24,09 Prozent der vorigen Wahl holen. Die FPÖ wollte ihr heuer den zweiten Platz streitig machen. 2014 lag sie - ebenfalls von Harald Vilimsky in die Wahl geführt - mit 19,72 Prozent klar hinter den Sozialdemokraten. Die Grünen holten damals mit 14,52 Prozent ihren Bundes-Rekord - und heuer muss Parteichef Werner Kogler als Spitzenkandidat eine "Schicksalswahl" schlagen nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat 2017. Die NEOS - als einzige der aussichtsreichen Parteien von einer jungen Frau, Claudia Gamon, in die Wahl geführt - wollen heuer mehr als die 8,14 Prozent des Jahres 2014. Seit damals ist Österreich mit je fünf Abgeordneten von ÖVP und SPÖ, vier von der FPÖ, drei Grünen und einer NEOS-Mandatarin im EU-Parlament vertreten. In dieses zurückkehren möchte mit dieser Wahl der langjährige Grüne Abgeordnete Johannes Voggenhuber mit seiner Initiative EUROPA Jetzt, unterstützt von Peter Pilz' neuer Partei. Die KPÖ war die einzige Kleinpartei, die genug Unterschriften sammeln konnte, um am Stimmzettel zu stehen.

SN/apa Vorherige Wahlergebnisse.

33,34 Prozent wären der Rekord





Nicht wahrscheinlich, aber nach dem innenpolitischen Erdbeben der vorigen Woche auch nicht ausgeschlossen ist, dass bei der heutigen EU-Wahl ein neuer Rekord gesetzt wird. 33,34 Prozent müsste eine Partei dafür erreichen - und die größten Chancen hat die ÖVP. Sie müsste dafür aber um beträchtliche 6,36 Prozentpunkte wachsen. Die SPÖ müsste noch viel mehr, nämlich um 9,25 Prozentpunkte zulegen.

Gesetzt hat den bisherigen Rekord von 33,33 Prozent die SPÖ - in einer der jetzigen teilweise ähnlichen Situation: Nämlich im Jahr 2004, als die FPÖ in der damaligen schwarz-blauen Koalition in schwere Turbulenzen geraten war. Auch die ÖVP schnitt damals mit 32,70 Prozent gut wie nie davor und danach ab. Denn die FPÖ - die mit stattlichen 23,40 Prozent in die Wahl gegangen war -, erlitt einen Einbruch um 17,09 Prozentpunkte auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis von 6,31 Prozent.

Wahlbeteiligung dürfte steigen

Das politische Erdbeben der vorigen Woche dürfte die Wähler nicht abschrecken, sondern könnte sie verstärkt motivieren: Meinungsforscher halten es für gut möglich, dass die Wahlbeteiligung steigt. Auch die sehr große Zahl angeforderter Wahlkarten lässt diesen Schluss zu. Damit die Beteiligung wieder über die 50er-Marke kommt, müsste sie allerdings kräftig - um fast fünf Prozentpunkte - zulegen. 2014 gaben nur 45,39 Prozent ihre Stimme ab. Sollte es nach dem vorläufigen Endergebnis heute Nacht knapp stehen, könnten die vielen Briefwähler das letzte Wort haben. Ihre Stimmen werden erst am Montag ausgezählt - und das dürften beachtliche 580.000 sein, hat die ARGE Wahlen angesichts der 686.249 ausgestellten Wahlkarten berechnet. Mit deren Auswertung wird die Wahlbeteiligung noch kräftig zulegen.

Die Wahlkartenanforderungen erreichten heuer einen Europawahl-Rekord - und um die Hälfte mehr als 2014. Damit dürfte - geht man von zuletzt rund 2,8 Millionen gültiger Stimmen aus - fast ein Fünftel der Stimmen im Sonntagnacht veröffentlichten vorläufigen Endergebnis noch nicht enthalten sein. Denn dafür sind erst die Stimmen der Urnenwähler und jener, die mit Wahlkarte in ein "fremdes" Wahllokal gingen, ausgewertet.

Für die ÖVP-Kandidaten besonders spannend ist das Vorzugsstimmenergebnis: Denn unter ihnen werden die Mandate heuer strikt danach vergeben. Diese Auswertung veröffentlicht das Innenministerium aber erst am Dienstag oder Mittwoch.

Wer wird EU-Kommissionspräsident?

Europaweit dürfte die konservative Europäische Volkspartei (EVP) ihre führende Rolle vor den Sozialdemokraten behaupten können, doch werden die beiden großen Parteienfamilien erstmals keine gemeinsame Mehrheit im 751-köpfigen Europaparlament mehr haben. Damit ist äußerst ungewiss, ob die Spitzenkandidaten Manfred Weber (EVP) und Frans Timmermans (SPE) ihren Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten durchsetzen können. In den sieben Staaten, die bereits seit Donnerstag wählten, hatte sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung sowie ein stärkerer Erfolg pro-europäischer Parteien abgezeichnet.

Erste Prognosen soll es um 20.15 Uhr geben, eine erste Hochrechnung erst nach dem europaweiten Wahlschluss um 23 Uhr. Neben Österreich (18 Abgeordnete) stimmen auch Belgien (21), Bulgarien (17), Dänemark (13), Deutschland (96), Estland (6), Finnland (13), Frankreich (74), Griechenland (21), Italien (73), Kroatien (11), Litauen (11), Luxemburg (6), Polen (51), Portugal (21), Rumänien (32), Schweden (20), Slowenien (8), Spanien (54), Ungarn (21) und Zypern (6) ab. Die Wahl hatte bereits am Donnerstag in den Niederlanden (26 Abgeordnete) und Großbritannien (73) begonnen. Am Freitag wählten Irland (11) und Tschechien (21), am Samstag Tschechien, die Slowakei (13), Malta (6) und Lettland (8).

Wann es erste Ergebnisse gibt

Das Wahlergebnis aus Österreich gibt das Innenministerium erst um 23 Uhr bekannt. APA, ORF und ATV informieren aber schon um 17 Uhr - wenn in Österreich die letzten Wahllokale schließen - mit einer auf Umfragen basierenden Trendprognose über den zu erwartenden Ausgang. Basis dafür sind Wahltagsbefragungen von ARGE Wahlen, SORA und Peter Hajek. Angesichts der dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage könnte die Prognose eine geringere Genauigkeit aufweisen als klassische Hochrechnungen. Dies weil die Trendprognose nicht auf Wahlergebnissen, sondern auf insgesamt 5.200 Interviews beruht. Dazu kamen in der Woche vor der Wahl dramatische innenpolitische Entwicklungen. Diese könnten Wähler verunsichert haben und möglicherweise zu intensiveren Last-Minute-Wanderungen in der Wählerschaft führen.

Das Wahlergebnis wird wohl nicht ohne Einfluss auf die nächste große innenpolitische Entscheidung sein: Am Montag stimmt der Nationalrat ab, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Misstrauen ausgesprochen wird.