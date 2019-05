Voggenhuber glaubt an Einzug ins EU-Parlament

Der EU-Spitzenkandidat von EUROPA Jetzt, Johannes Voggenhuber, glaubt daran, dass seine Liste am Sonntag den Einzug ins EU-Parlament schaffen wird. Er glaube an "eine Überraschung", sagte er am Donnerstag. Über die kursierenden Umfragen könne er "nur schmunzeln", da er sich vor allem Stimmen von Nichtwählern erhofft und diese in den Umfragen nicht ausgewiesen würden.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Voggenhuber erhofft sich vor allem Stimmen von Nichtwählern