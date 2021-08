1-G-Regel für Studierende: Bald nur geimpft in die Uni?

Die Hochschulen setzen im Wintersemester wieder weitgehend auf Präsenzunterricht und 3 G. Sein "Favorit" wäre aber die 1-G-Regel, sagt Hendrik Lehnert, Rektor der Uni Salzburg.

Nach drei Semestern Onlinelehre sollen Studierende ab Herbst wieder an die Unis zurückkehren - doch in ihrer Altersgruppe sind nur etwa 50 Prozent geimpft. "Mein persönlicher Favorit ist die 1-G-Regel, das heißt geimpft und Punkt", sagt deshalb Hendrik Lehnert, Rektor der Uni Salzburg, im SN-Gespräch und: "Weniger als ein Prozent der Bevölkerung kann sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen." Da die 1-G-Regel derzeit die Hälfte der Studenten ausschließen würde, müsse parallel die Impfbereitschaft erhöht werden. Deshalb wird es am ...