10.000 Menschen beten für Sebastian Kurz: So reagiert das Netz

Am Wochenende nahm Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am christlichen Ökumene-Großevent "Awakening Austria" in der Wiener Stadthalle teil. Tausende Menschen beteten ihn an wie einen Messias. Das sorgte im Netz für Verwunderung.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Tausende versammelten sich am Wochenende zu einem gemeinsamen Gebet für Altkanzler Sebastian Kurz.