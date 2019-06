100. Verhandlungstag im Grasser-Prozess

Im Korruptionsverfahren gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger, Peter Hochegger, Ernst Plech und andere findet am Donnerstag der 100. Verhandlungstag statt. Am 12. Dezember 2017 begann der Mega-Prozess unter Leitung von Richterin Marion Hohenecker rund um Schmiergeldverdacht bei der Bundeswohnungsprivatisierung und der Einmietung der Finanz in den Linzer "Terminal Tower".

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Diese Herren verbringen viele Tage im Wiener Straflandesgericht