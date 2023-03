112. Frauentag steht im Zeichen von Teuerung und Solidarität

Auch heuer steht der 8. März wieder ganz im Zeichen der Gleichberechtigung der Frau: Zum 112. Mal findet der Internationale Frauentag statt. Laut werden nicht nur Rufe nach Maßnahmen gegen die Teuerungswelle in Österreich, sondern auch Appelle für Solidarität mit unterdrückten Frauen in anderen Teilen der Welt. So setzen sich die Teilnehmer einer in Wien-Ottakring startenden Demonstration etwa für Frauen in Uganda, im Iran und in Afghanistan ein.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/MARIE-THERES FISC Für den 112. Weltfrauentag sind wieder zahlreiche Veranstaltungen angekündigt