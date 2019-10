117. Verhandlungstag im Grasser-Prozess

Im Juli 2008 ging der BAWAG-Prozess nach 117 Verhandlungstagen mit einem erstinstanzlichen Urteil zu Ende, im Grasser-Prozess ist nach gleich vielen Verhandlungstagen noch kein Urteil in Sicht. Bis Jahresende sind noch zahlreiche weitere Zeugenladungen geplant. Am Dienstag ging es im Wiener Straflandesgericht via Videokonferenz in das Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg zur Zeugenbefragung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL Hochegger, Meischberger und Grasser am Dienstag im Gericht