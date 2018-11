12-Stunden-Arbeitstag: Täglich grüßt der Einzelfall

Wie "freiwillig" ist der 12-Stunden-Tag? Auch in Tirol wurde jetzt ein Knebelungsvertrag bekannt. Die Arbeiterkammer geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

Überstunden-Knebelungsverträge auch in Tirol. Die dortige Arbeiterkammer berichtete am Montag über den Vertrag für Arbeiter in einem Gastgewerbebetrieb am Arlberg. Darin heißt es: "Der Arbeitnehmer erklärt seine ausdrückliche und freiwillige Bereitschaft, bei Vorliegen eines erhöhten Arbeitsbedarfes eine Tagesarbeitszeit von bis zu 12 Stunden sowie eine Wochenarbeitszeit von bis zu 60 Stunden leisten zu wollen." Dies widerspricht den Aussagen der Wirtschaft und der Regierung, wonach der 12-Stunden-Tag ausschließlich auf freiwilliger Basis beruhen soll.