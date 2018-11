12-Stunden-Arbeitstage: "Wollen ein g'scheites Gesetz"

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian will das Arbeitszeitgesetz mit der Regierung neu verhandeln. Die ÖVP setzt auf Kontrollen durch das Arbeitsmarktinspektoriat.

Ein Salzburger Hotel, das einen Arbeitnehmer per Vertrag verpflichten wollte, "bei Vorliegen erhöhten Arbeitsbedarfs eine Tagesarbeitszeit von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit bis zu 60 Stunden" zu leisten. Und das weitgehend ohne Abgeltung, siehe SN von Samstag.

Eine Restaurantkette, die eine seit 20 Jahren dort beschäftigte Hilfsköchin vor die Alternative stellte: 12stündiger Arbeitstag - oder Kündigung.

Diese Fälle, die auf eine missbräuchliche Anwendung des neuen Gesetzes zur Arbeitszeitflexibilisierung hindeuten, wurden am Wochenende bekannt - und die Arbeitnehmervertreter fühlen sich in ihrer Kritik bestärkt. "Wir haben immer darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz ganz einfach schlecht ist", sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Sonntag im Gespräch mit den SN. Gleichzeitig macht er der Regierung ein Angebot: "Gehen wir zurück an den Start. Laden wir die Experten ein. Setzen wir uns zusammen und machen wir ein g'scheites Gesetz", schlägt der ÖGB-Präsident vor. Der Gewerkschaftsbund sei "jederzeit" bereit, in Verhandlungen mit der Regierung einzutreten. Denn, so Katzian: "Der ÖGB war ja niemals gegen eine Arbeitszeitflexibilisierung. In den Kollektivverträgen haben wir sogar hunderte Möglichkeiten dafür geschaffen." Man wehre sich nur gegen das neue Gesetz. Dies unter anderem, weil die den Arbeitnehmern versprochenen Vorteile - die Möglichkeit zum selbstbestimmten Zeitausgleich, die Möglichkeit einer Vier-Tages-Woche - nur ungenügend im Gesetz verankert seien.

Katzian glaubt, dass es weit mehr Härtefälle aufgrund des neuen Arbeitszeitgesetzes gebe, als bisher bekannt wurde. "Viele Betroffene wenden sich nicht an uns, weil sie Angst um ihren Job haben", sagt er.

Ähnlich wie ÖGB-Präsident Katzian hatte sich bereits am Samstag SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch geäußert: "Das Arbeitszeitgesetz gehört auf Augenhöhe mit den Arbeitnehmervertretern neu verhandelt", sagte er.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger will derzeit freilich keine Neuverhandlung: "Das Gesetz ist ja erst seit zwei Monaten in Kraft. Und derzeit sind uns nur zwei Missbrauchsfälle bekannt", sagt er im SN-Gespräch. Und er macht einen Alternativvorschlag: "Sozialministerin Beate Hartinger-Klein soll das Arbeitsmarktinspektoriat anweisen, diese beiden Fälle genau zu überprüfen." Sollten sich die betreffenden Dienstgeber "im Irrtum befinden", sollten sie "entsprechend informiert" werden. Sollten sie bewusst das Gesetz gebrochen haben, solle es entsprechende Konsequenzen geben, sagt Wöginger. Kündigungen für Arbeitnehmer, die keine 12 Stunden arbeiten wollen, seien jedenfalls unzulässig. Er wolle im ÖVP-Klub eine Anlaufstelle für all jene schaffen, die sich im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes ungerecht behandelt fühlen, sagte Wöginger den SN.

Das Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung wurde auf Betreiben der Koalition vor dem Sommer beschlossen. Auf die sonst übliche Begutachtung verzichteten ÖVP und FPÖ, auch wurde der Termin des Inkrafttretens von 1. Jänner 2019 auf 1. September 2018 vorgezogen. SPÖ, ÖGB und AK fühlten sich nicht nur durch diese Vorgangsweise, sondern auch durch den Inhalt des Gesetzes düpiert. Dieses gibt Betrieben die Möglichkeit, bei starker Auftragslage vorübergehend einen 12stündigen Arbeitstag und eine 60-Stunden-Woche einzuführen - freiwillig, vorübergehend und abgegolten durch Zeitausgleich oder Geld, wie die Regierung betont. SPÖ und Arbeitnehmervertreter hatten immer darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Regelungen zu schwammig formuliert seien.