16.000 treten zum Medizinaufnahmetest an

Rund 16.000 Kandidaten treten am Freitag österreichweit zum Medizinaufnahmetest an, allein in Wien sind es über 5.000. Damit handelt es sich um die wohl größte Indoorveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie. Für viele Kandidaten ist beim APA-Lokalaugenschein das entsprechend ausgeklügelte Sicherheitskonzept nur Nebensache. Aufzugehen scheint es trotzdem.

SN/APA/HANS PUNZ Die Prüfung findet diesmal an Einzel- statt Doppeltischen statt