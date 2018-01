1920: Als Österreich der Staat wurde, den wir heute kennen

Zwei Jahre nach Ende der Monarchie erhielt Österreich seine (fast) endgültige republikanische Form. Und das mitten in einem heftigen Wahlkampf

Es war ein düsterer Herbst, dieser Herbst 1920. Die Folgen des Weltkriegs mit seinen Millionen Toten waren längst nicht überwunden. Die junge kleine Republik sah einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Wirtschaft lag am Boden. Zu allem Überfluss war im Sommer dieses Jahres (ähnlich wie 2017) die Große Koalition aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen zerbrochen. Die politische Teilung des Landes, deren Folgen die junge Republik bald irreparabel schädigen sollten, hatte in diesen Wochen ihren Anfang genommen. Es herrschte Wahlkampf im Herbst 1920. Doch mitten in diesem Wahlkampf gelang den zerstrittenen Parteien eine politische und legistische Meisterleistung. Sie einigten sich auf eine Verfassung für die Republik, die zwei Jahre zuvor auf den Trümmern der Habsburger-Monarchie entstanden war.