1985 - das Jahr, in dem alles schief ging

Konflikte um den 8. Dezember und das Kraftwerk Hainburg, Ministerrücktritt, Verstaatlichtenkrise, Weinskandal und schließlich ein skandalumwitterter Händedruck. Die rot-blaue Regierung Sinowatz/Steger geht durch die Hölle.

"Hat Österreich noch eine Zukunft?", fragt SN-Chefredakteur Karl-Heinz Ritschel besorgt im letzten Leitartikel des Jahres 1985. Selten haben die "Salzburger Nachrichten" eine so deprimierte Bilanz über ein Jahr Politik gezogen wie diesmal. Ritschels Leitartikel gipfelt in der Aufforderung an Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, die gesamte Regierung abzuberufen. - So etwas hat es noch nie gegeben. Was war geschehen?