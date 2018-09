1994 - Österreicher sagen "Ja" zur EU

Franz Vranitzky trug als Bundeskanzler und SPÖ-Chef viel dazu bei, Österreich auf EU-Kurs zu bringen. Der Grüne Johannes Voggenhuber trat der Phalanx damals wacker entgegen, später arbeitete er lang im EU-Parlament. Beide erinnern sich.

Am Sonntag, 12. Juni 1994, fand in Österreich die Volksabstimmung über den Beitritt des Landes zur Europäischen Union statt. In Erinnerung blieb die klare Zustimmung von rund zwei Drittel der Wähler, die Beteiligung betrug mehr als 80 Prozent. "Österreich sagt Ja zur EU", titelten die SN am Tag danach.