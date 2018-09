1995 - mit einem Busserl in die EU

Mit vollem Einsatz verhandelte und warb Brigitte Ederer für den EU-Beitritt Österreichs. In Erinnerung blieb vor allem ein Busserl. Und der "Ederer-Tausender", der eigentlich gar nicht ihre Idee war.

Österreichs EU-Beitritt am 1. Jänner 1995 waren langwierige Verhandlungen und viel innerösterreichische Überzeugungsarbeit vorausgegangen. Neben dem damaligen Außenminister Alois Mock (ÖVP) und dem damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) war auch eine Frau maßgeblich an dieser Arbeit beteiligt: die damalige EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer (SPÖ). Die SN trafen Brigitte Ederer zum Gespräch über den EU-Beitritt, die Stimmung im Land und darüber, was es mit dem "Ederer-Tausender" wirklich auf sich hat.