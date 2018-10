1996 - als Frau Waltraud Klasnic "Ja" sagte

Österreich bekommt seine erste Landeshauptfrau. Zuvor hatten ihre Parteifreunde die steirische ÖVP in den Graben gefahren. Doch Waltraud Klasnic empfand sich nie als "Trümmerfrau".

Es war das Ende einer Ära - und der Beginn einer neuen. Was zu Ende ging, war die Ära Krainer. Josef Krainer senior und sein gleichnamiger Sohn waren in den Nachkriegsjahrzehnten die prägenden Gestalten der steirischen Landespolitik gewesen - und weit darüber hinaus, weil das machtvolle Vater-Sohn-Gespann auch in die Bundespolitik emsig eingegriffen, ÖVP-Bundeskanzler gemacht und gestürzt hatte. Josef Krainer Vater hatte von 1948 bis 1971 als Landeshauptmann das Land regiert, sein Sohn trat 1980 die Nachfolge an - und fuhr nach 15 Jahren, nämlich im Herbst 1995, eine krachende Wahlniederlage ein. Die SPÖ kam bis auf rund 2000 Stimmen an die bis dahin unangefochten dominierende ÖVP heran. Krainer warf das Handtuch.