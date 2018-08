2,6 Prozent plus für kleine Pensionen

Regierungsbeschluss: Wer wenig Pension bezieht, erhält mehr als bloß eine Inflationsabgeltung.

Die Bundesregierung wird heute, Mittwoch, die - laut Regierungsangaben - "stärkste Pensionserhöhung der vergangenen Jahre" beschließen.

Pensionen bis 1115 Euro brutto werden um 2,6 Prozent angehoben. Das ist deutlich mehr als die für die Pensionsberechnung maßgebliche Inflationsrate von 2,1 Prozent. Davon profitieren laut Regierung rund 1,1 Millionen Pensionisten, das entspricht rund der Hälfte aller Pensionisten.

Für Pensionen von 1115 Euro bis 1500 Euro wird eine Einschleifregelung gelten, sie werden zwischen zwei Prozent und 2,6 Prozent erhöht.

Pensionen zwischen 1500 Euro und 3402 Euro (ASVG-Höchstpension) werden ebenfalls um zwei Prozent erhöht, das entspricht einer Inflationsanpassung.

Pensionen über 3402 Euro werden um einen monatlichen Fixbetrag von 68 Euro erhöht.

Die Pensionsanpassung wird rund eine Milliarde Euro kosten.

Ein Blick auf die Pensionserhöhungen der vergangenen Jahre zeigt, dass die Regierung mehr Geld in die Hand nahm als die Vorgängerregierungen. 2010 bis 2017 lag die Inflation im Durchschnitt bei 1,9 Prozent. Die Pensionen wurden aber in diesem Zeitraum nur um 1,6 Prozent erhöht, es wurde also nicht einmal der Kaufkraftverlust abgegolten.

"Diese Bundesregierung muss die Pensionskürzungen der SPÖ-geführten Vorgängerregierungen reparieren", sagte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) vor der heutigen Ministerratssitzung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "klaren Zeichen an alle Bezieher von kleinen und mittleren Pensionen". Diese seien die Hauptbetroffenen der steigenden Preise "und sollen daher besonders von der Pensionsanpassung profitieren".

Der SPÖ verlangte eine deutlichere Pensionserhöhung. Klubobmann Andreas Schieder forderte, dass Pensionen bis 1500 Euro zumindest um 3,2 Prozent erhöht werden sollten, Mindestpensionen um vier Prozent. Die 3,2 Prozent bis 1500 Euro ergeben sich aus der Abgeltung der Inflation plus einem Anteil von 40 Prozent am Wirtschaftswachstum, rechnete Schieder vor.