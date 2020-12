2020 - wie sich die Parteien schlugen

Trotz der dramatischen Ereignisse sind die Umfragewerte der Parteien im heurigen Jahr überraschend stabil geblieben. Dennoch gab es Gewinner und Verlierer.

Man muss schon bis zur Hainburg-, Tschernobyl- und Weinskandal-gebeutelten SPÖ-FPÖ-Koalition der Jahre 1983 bis 86 zurückblättern, um auf eine so dramatische Legislaturperiode zu stoßen wie die jetzige. Doch während die damaligen Eruptionen in tiefgreifende Veränderungen der politischen Landschaft mündeten, scheint die Lage diesmal überraschend stabil zu sein. Die Umfragen zu Jahresende sehen nicht viel anders aus als die zu Jahresbeginn. Dennoch erlebten die Parteien in diesem turbulenten Jahr Höhen und Tiefen. Ein Überblick.

ÖVP

Sebastian Kurz ...