24-Stunden-Pflege: Welche Lücke reißt Sputnik?

Das russische Vakzin wird nicht für die Impfpflicht anerkannt, Branche befürchtet "Katastrophe".

Droht aufgrund der Impfpflicht bald ein Engpass in der 24-Stunden-Pflege? Der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer warnt davor, denn laut der Verordnung zur Impfpflicht wird das russische Vakzin Sputnik nicht anerkannt.

Grund dafür ist, dass weder die EU noch die WHO Sputnik anerkennt. Auch wer eine zweifache Sputnik-Impfung vorweist, erfüllt in Österreich die Impfpflicht also nicht. Das betrifft insbesondere ausländische 24-Stunden-Pflegekräfte. Denn sie sind während ihres zwei- oder vierwöchigen Turnus in Österreich hier gemeldet - und die ...