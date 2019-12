250.181 Burgenländer sind wahlberechtigt

Bei der Landtagswahl am 26. Jänner sind 250.181 Burgenländerinnen und Burgenländer wahlberechtigt. Erstmals seit 1968 ist - allerdings nur bei den Nebenwohnsitzern - ein Rückgang zu verzeichnen. Heuer gibt es um 426 weniger Wahlberechtigte als 2015 (250.607). Am 26. Jänner bzw. schon beim Vorwahltag am 17. Jänner können 122.023 Männer und 128.158 Frauen ihre Stimme abgeben.

SN/APA (dpa)/Robert Michael 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 76 Prozent