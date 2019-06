29 Sitzungen und 1,9 Mio. Akten beim Eurofighter-Ausschuss

Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka hat am Freitag Bilanz über den Eurofighter-Untersuchungsausschuss gezogen. Der Ausschuss trat zu 29 Sitzungen mit einer Gesamtdauer von rund 150 Stunden zusammen, in denen 51 Auskunftspersonen befragt wurden. Am 2. Juli sowie am 18. September sind zwei weitere - nicht öffentliche - Sitzungen geplant.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Bilanz des Eurofighter-U-Ausschusses kann sich sehen lassen