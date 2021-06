3-G-Regel: Wie lang bleibt sie?

Im besten Fall hat sie sich im Herbst erübrigt, im schlechtesten wird sie uns durch den Winter begleiten. Die Impfungen sind entscheidend.

Geimpft, getestet oder genesen: Die 3-G-Regel - Türöffner für alles, was Freude macht - wird uns noch länger begleiten. Mit Sicherheit durch den Sommer bis zum Herbst. Dann könnte sich die 3-G-Regel erübrigen, sofern "jetzt alles läuft, wie es laufen sollte", sagt Simulationsforscher Niki Popper. Und das heißt: angesichts der Massen an eintreffenden Impfstoffen das Impftempo massiv beschleunigen; die Skeptiker überzeugen; allen, wirklich allen, ein Impfangebot machen, am besten mehrfach. "Wenn wir bis September eine vernünftige Durchimpfungsrate erreichen, das Screening ...