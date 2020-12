30 Jahre Haft für das "System Grasser"

Nach drei Jahren Prozess ist das Gericht überzeugt, dass Ex-Minister Grasser den entscheidenden Tipp beim Buwog-Verkauf gegeben hat.

Ex-Politstar Karl-Heinz Grasser hat einst fast jeden Tag und damit oft auch am 4. Dezember Schlagzeilen gemacht - freilich noch nie so dramatische wie am 4. 12. 2020. Am 4. 12. 2001 erklärt Finanzminister Grasser in Brüssel, Österreich könne für eine Schließung des Atomkraftwerks Temelin durchaus "die eine oder andere Milliarde" beisteuern. Am 4. 12. 2002 berichtet eine Zeitung, "der Verbleib Grassers im Finanzministerium hätte im ÖIAG-Aufsichtsrat erneut den Plan reifen lassen, eine Strategie vorzubereiten, die im Komplettverkauf aller Firmenbeteiligungen ...