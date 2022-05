3000 Demos in drei Monaten

Mit den Demonstrationen gegen die Covidmaßnahmen der Bundesregierung stieg auch die Zahl der Aktionen sogenannter Staatsverweigerer.

Mehr als 3000 Demonstrationen gegen Covidmaßnahmen fanden allein im vergangenen Dezember, Jänner und Februar statt. Die Exekutive kosteten die sicherheitspolizeilichen Einsätze 260.470 Arbeitsstunden. Diese Bilanz zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Bei den Demos gibt es große regionale Unterschiede. Abgesehen von der Bundeshauptstadt wurde am meisten, nämlich 408 Mal, in Oberösterreich demonstriert. Auf Platz drei steht Niederösterreich mit 256 Demonstrationen, in Salzburg fanden 99 Demos statt. Eine Ausnahme bildet Wien: Insgesamt ...