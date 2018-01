31 Flüchtlinge per Charterflug nach Russland abgeschoben

Am Dienstag sind in einer von Österreich organisierten "Charterrückführung" unter Koordination von Frontex 31 russische Staatsangehörige nach Russland abgeschoben worden. Darunter sei auch die sechsköpfige tschetschenische Familie T., die zuletzt am Areal des Flughafens Schwechat angehalten wurde, gewesen, berichtete die Grüne Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou in einem Facebook-Video.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Vassilakou empört über Abschiebung der tschetschenischen Familie