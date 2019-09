32 Präsidenten fordern mutige Schritte gegen den Klimawandel

Die Initiative von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist groß geworden: Vor Start der Klima-Gipfels am kommenden Montag in New York appellieren 32 Staatsoberhäupter aus vier Kontinenten an die internationale Staatengemeinschaft, die Jahrhundert-Herausforderung zügig anzugehen.

SN/bundesheer Alexander Van der Bellen: Österreichs Bundespräsident startete 2018 bei der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice (Bild) einen globalen Aufruf für mutige und rasche Schritte im Kampf gegen die Klimakrise. Der Initiative haben sich bereits 32 Staatsoberhäupter aus vier Kontinenten angeschlossen.