3.458 Wahlberechtigte Klagenfurter nutzten Vorwahltag

Der Freitag war in Kärnten der Vorwahltag für die Landtagswahl am 5. März. In allen 132 Gemeinden musste zumindest ein Wahllokal für mindestens zwei Stunden geöffnet sein. 3.458 Klagenfurterinnen und Klagenfurter nutzten laut Magistrat den Vorwahltag zur Stimmabgabe, das entspricht 4,75 Prozent der 72.813 Wahlberechtigten in der Landeshauptstadt. Hier waren acht Wahllokale von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, darunter das Rathaus am Neuen Platz.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Kärntner bestimmen über die Sitze im Landtag