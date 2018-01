400 Menschen protestierten gegen Grazer Akademikerball

Rund 400 Personen haben laut Schätzungen der Polizei am Samstagabend an der Demonstration gegen den Akademikerball im Grazer Congress teilgenommen. Zum Protest gegen den Ball der Burschenschafter hat die Plattform "Offensive gegen Rechts Steiermark" (OGR) aufgerufen. Der Protest wandte sich auch gegen ein Treffen der Identitären in der Landeshauptstadt und verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.

SN/APA (Scheriau)/ERWIN SCHERIAU Protest des linken politischen Spektrums