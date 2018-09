49. Grasser-Prozesstag startete mit "Science Fiction"

Am 49. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere hat dieser einmal mehr die Anklagebehörde angegriffen. "Es ist wirklich Science-Fiction, die man hier liest von der Staatsanwaltschaft", so der Hauptangeklagte am Mittwoch zu den Vorwürfen, er hätte bei der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower Schmiergeld kassiert.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Grasser griff Anklagebehörde an