490.000 Kinder im großen Schulversuch

Die westlichen Bundesländer blicken gespannt auf Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Denn der Schulstart im zweiten Coronaherbst bringt mit den Coronatests auch zahlreiche logistische Herausforderungen mit sich.

Von "tolle Organisation unter schweren Bedingungen" bis "totales Chaos" war offenbar am ersten Schultag in Ostösterreich alles dabei. Das zeigte ein SN-Rundruf zum zweiten Schulstart in der Coronapandemie. Rund 490.000 Kinder und Jugendliche starteten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland in das neue Schuljahr und damit auch in die vom Bildungsministerium vorgegebene dreiwöchige Corona-Sicherheitsphase.

Für Eltern, Kinder und Lehrpersonal bedeutet das neben den normalen organisatorischen Herausforderungen zum Schulstart zusätzliche Belastungen. Vor allem um die erforderliche Dichte an Coronatests ...