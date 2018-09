"500.000 Unterstützer - und die Parteien reagieren"

Drei Volksbegehren starten kommende Woche. Wenn sie erfolgreich sind, dann haben sie durchaus das Potenzial, die Politik zu ändern.

Nun sind die Bürgerinnen und Bürger am Wort. Ab Montag warten drei Volksbegehren ("Don't Smoke", "Frauenvolksbegehren 2.0" und "Für einen ORF ohne Zwangsgebühren") acht Tage lang auf Unterschriften.

Aber was kann so ein Volksbegehren überhaupt bewirken? "Vieles und nichts", lautet die Antwort von jemandem, der es wissen muss. Der Sprecher von Greenpeace Österreich, Herwig Schuster, engagierte sich im Jahr 1997 für das Gentechnikvolksbegehren. Mit 1,2 Millionen Unterschriften war es das zweiterfolgreichste in der Geschichte des Landes. Nur das Volksbegehren gegen den Bau des Konferenzzentrums in Wien wurde von mehr Menschen unterstützt. Dieses hatte die ÖVP im Jahr 1982 auf den Weg gebracht.