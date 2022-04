500 Euro Corona-Bonus für Schuldirektoren

Die Direktorinnen und Direktoren aller Schulformen sollen als "Belohnung" für ihren Arbeitseinsatz in den zwei Jahren Coronapandemie einen Bonus von 500 Euro bekommen, bestätigt das Bildungsministerium der APA einen Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Mittwoch. An AHS und BMHS, die in die Zuständigkeit von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) fallen, wird diese "Belohnung" auch an Administratoren ausbezahlt, schreibt dieser in einem Brief an die Schulleitungen.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleu Vor Ostern gibt es 500 Euro "Belohnung" für die Schulleitungen.