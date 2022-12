500 Millionen für Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen

Im Ministerrat wurde am Mittwoch der angekündigte 500 Mio. Euro schwere Wohn- und Heizkostenzuschuss beschlossen, der ab 2023 zusätzliche Unterstützung für Haushalte mit geringen Einkommen bringen soll. 50 Mio. davon sollen zur Verhinderung von Delogierungen verwendet werden. "Damit soll den Menschen die Sicherheit gegeben werden, dass sie sich ihr Leben auch weiterhin leisten können", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Anschluss an den Ministerrat.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Minister Magnus Brunner und Johannes Rauch nach dem Ministerrat