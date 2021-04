6. österreichischer Familienbericht: Wert der Familie ist gestiegen

Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) präsentierte am Mittwoch den 6. österreichischen Familienbericht.

Der österreichische Familienbericht erscheint seit 1969 im Zehnjahresintervall und beinhaltet die wissenschaftliche Aufbereitung familienspezifischer Themen und Entwicklungen. Der 6. Familienbericht analysiert den Zeitraum 2009 - 2019.

"Der Familienbericht kommt zu einer schwierigen Zeit für uns alle." Das sagte Familienministerin Susanne Raab einleitend bei der Präsentation des neuen Berichts. Deswegen sei der Familienhärtefallfonds bis Juni verlängert worden. 130 Millionen Euro seien bis dato an knapp 100.000 AntragstellerInnen ausbezahlt worden. Ende Juni würden die Maßnahmen evaluiert.

In der Familienpolitik sei Österreich in den letzten zehn Jahren einen erfolgreichen Weg gegangen, betonte Raab. Das zeige die Rückschau, der Wert der Familie sei insgesamt gestiegen. Was die Familienleistungen betreffe, liege das Land EU-weit in den Top 3 nach Luxemburg und Estland. 10 Prozent des Gesamtbudgets gehen ihren Angaben nach an die Familien (Kindergeld, Familienbeihilfe etc.). Den 2019 eingeführten Familienbonus Plus bezeichnet sie als Meilenstein, der die Familien entlaste. Die Zahl der Unter-Dreijährigen in Betreuung habe sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt: "Diesen Weg wollen wir auch weitergehen."