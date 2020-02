6. Runde der KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft wird am Montag die sechste Runde eingeläutet. Die Arbeitnehmer verlangen weiterhin eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber glauben, dass ein solcher Schritt den Personalmangel im Pflegebereich verschärfen würde. Nach Streiks in der vergangenen Woche ist der Ausgang weiter offen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der KV-Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt